Rinviata l'assemblea straordinaria della Federcalcio sulla modifica dello Statuto, convocata per il prossimo 11 marzo. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha infatti accolto la richiesta del n.1 dei Dilettanti Giancarlo Abete. "Tenuto conto della complessità del processo intrapreso e per favorire la condivisione su questa parte fondamentale del piano strategico" Abete ribadendo la disponibilità all'eliminazione del cosiddetto 'diritto d'intesa', ha chiesto al Presidente federale di rinviare l'Assemblea già convocata per il prossimo 11 marzo" si legge in una nota della Figc. "Sulla stessa metodologia di lavoro hanno concordato anche le altre componenti - prosegue la nota -, pur mantenendo posizioni diverse in relazione al 'diritto d'intesa'. Gravina ha accolto la richiesta, sottolineando come debba essere comunque finalizzata all'approvazione del documento, senza la quale l'Assemblea si dovrà svolgere".