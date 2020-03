CdS – FIGC-Serie A, il clima ora è teso: la ‘lettera’ di Gravina ha uno scopo chiarissimo

“Una lettera, che voleva essere un appello al senso di responsabilità, ma che inevitabilmente va intesa anche come un richiamo alla serie A”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito alla ‘missiva’ inviata dal presidente Federale Gravina a tutti i presidenti di Lega. Un invito a non agire singolarmente ma a muoversi in maniera coordinata come avvenuto invece venerdì quando è trapelata l’intenzione di sospendere gli stipendi dei giocatori per il mese di marzo. Un tema che lo stesso Gravina aveva aperto, chiarendo come non debba essere un tabù ma da affrontare tutti insieme per tentare poi di ripartire.

RICHIESTE – Entro lunedì, poi, tutte le Leghe dovranno presentare studi e analisi circa la propria situazione, con proiezioni di perdite: ad oggi solo i Dilettanti hanno già inviato il tutto ma nelle prossime ore toccherà anche a Serie A, B e C. “La Federazione, poi, entro 4 giorni, completerà il dossier con un suo studio, evidentemente di sistema. Quindi, magari con il Coni come tramite, ci sarà il passaggio al Governo”, chiosa il CorSport.