Inter, gli italiani vanno in Nazionale? Repubblica: “FIGC confida nel via libera oggi”

Secondo quanto riportato da Repubblica, la FIGC si aspetta che già in giornata ci sia l'ok da parte dall'Ats per i tre nerazzurri

Oggi sarà la giornata chiave per capire se Barella , Bastoni e Sensi potranno raggiungere il ritiro della Nazionale italiana. Mentre gli altri Nazionali internazionali hanno avuto l'ok per partire, i tre nerazzurri italiani attendono ancora il nulla osta da parte dall'Ats.

"Aa centrocampo il dubbio è se domani potranno essere a disposizione per l’allenamento di rifinitura a Parma gli interisti Barella e Sensi (e il difensore Bastoni): la Figc confida nel via libera dell’Ats Milano, visto che i 7 stranieri dell’Inter convocati dalle rispettive Nazionali hanno già lasciato la Pinetina", evidenzia l'edizione odierna di Repubblica che illustra brevemente anche il programma, prevedendo il tampone domani a Parma per Bastoni, Barella e Sensi e per il team manager Oriali.