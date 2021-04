Juan Manuel Cruz: “Orgoglioso di essere paragonato a mio padre. Quando ero a Milano…”

Juan Manuel Cruz sulle orme del padre. Il figlio dell'ex attaccante nerazzurro ha trovato il primo gol tra i professionisti

Juan Manuel Cruz sulle orme del padre. Il figlio dell'ex attaccante nerazzurro ha trovato il primo gol tra i professionisti nella sfida tra l'Argentinos Juniors e il suo Banfield. "Avere segnato il mio primo gol in Prima Divisione è stata una sensazione bellissima che ricorderò per tutta la vita", racconta Cruz in una intervista al Clarìn.