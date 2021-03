FCIN1908 Scouting – L’esordio, l’Italia e le parole di papà Julio: ecco Cruz jr. L’Inter…

La rubrica sui migliori giovani del panorama internazionale curata da Fcinter1908: oggi presentiamo il figlio d'arte Juan Manuel Cruz

Sulle orme di papà Julio, è cresciuto nel settore giovanile del Banfield e sogna l'Italia. Nella sfida tra il 'Taladro' e il Lanus, Juan Manuel Cruz ha fatto il suo esordio in prima squadra. Il figlio del 'Jardinero', ex attaccante dell'Inter, vuole ripercorre la carriera del padre, che per sei anni ha fatto sognare i tifosi nerazzurri a suon di gol. "Da padre non voglio farlo volare troppo in alto, da ex centravanti ti confesso che ha tutto per sfondare anche in Italia" ha confessato Cruz in un'intervista, esaltando le qualità del giovane attaccante classe 1999.

Debutto di fuoco per Juan Manuel Cruz nel 'Clasico del Sur'. "Dopo tanti sacrifici e con grande dedizione ho potuto realizzare uno dei miei sogni. Provo una felicità immensa per questo debutto!" ha gioito sui social il figlio d'arte. Nella gara tra il Banfield e il Lanus, vinta dai padroni di casa per 2-0, l'allenatore del 'Taladro' Javier Esteban Sanguinetti ha deciso di lanciarlo nella mischia a dieci minuti dal termine, regalandogli la prima presenza tra i 'grandi'. "Congratulazioni Juanma per il tuo debutto in prima squadra! Come ti ho sempre detto figlio, il sacrificio, la perseveranza e l'umiltà ti porteranno alla gloria. Orgoglioso di te" ha scritto papà Julio sul suo profilo Instagram. Il 'Jardinero' ha postato il video dell'ingresso in campo del 21enne, celebrando un momento molto importante nella vita e nella carriera di suo figlio. Una prima volta che riempie d'orgoglio Cruz.

Sulle orme di papà Julio

Proprio come papà Julio, Juan Manuel è cresciuto nel settore giovanile del Banfield e di mestiere fa l'attaccante. Oltre a una fisicità meno imponente (184 centimetri rispetto ai 190 del padre), la differenza dal punto di vista calcistico tra i due è che Juanma preferisce muoversi maggiormente sul fronte d'attacco e dare meno punti di riferimento agli avversari, prima di inserirsi in area di rigore. In Argentina già se ne parla molto bene e i numeri confermano il talento del classe '99: nel Torneo de Reserva2019/2020, Cruz ha chiuso la stagione al terzo posto nella classifica marcatori con 9 reti realizzate, alle spalle di Arganaraz del Central Cordoba e di Peralta Bauer del San Lorenzo.

Un nuovo Cruz all'Inter?

"Ne ho già parlato anche in famiglia e tutti sono d’accordo con me. Probabilmente andremo a vivere a Milano, anche perché... Voglio portare mio figlio Juan Manuel a giocare in Italia". Nell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Julio Cruz ha le idee chiare su quello che sarà il futuro di suo figlio. Il Jardinero ha rivelato: "Ora è nel Banfield in serie A ma sono già in contatto con un paio di società italiane. Non solo: hanno già mandato i loro osservatori anche a vederlo". I primi passi nel calcio dei 'grandi' e la fine degli studi - una tappa ritenuta fondamentale - prima del grande salto in Serie A. Juan Manuel Cruz pianifica il suo futuro. E chissà che nel destino dell'erede di Julio non ci sia la maglia nerazzurra e Juanma non possa far esplodere di gioia i tifosi dell'Inter a San Siro, proprio come fece il Jardinero dal 2003 al 2009.