Sono giorni difficili per tutto il mondo che deve ora fronteggiare l’emergenza Coronavirus che ha stravolto le vite dei cittadini e di tutti i Paesi. Luis Figo, ex giocatore di Inter, Barcellona e Real Madrid tra le altre, ha pubblicato, sul proprio profilo Instagram, una foto che risale alla festa per il 17° scudetto (2008-2009) a San Siro: “Ricordando momenti felici in tempi difficili”, il commento del portoghese.