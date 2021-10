Figo: “Mondiale ogni due anni? Da pazzi ed è ridicolo. La Superlega? Se tre club…”

L'ex giocatore nerazzurro boccia senza mezzi termini la proposta di un Mondiale ogni due anni

"Una follia" e un'idea "che non pensa al bene del calcio". Luis Figo boccia senza mezzi termini la proposta di organizzare il Mondiale ogni due anni. In un'intervista a EFE, l'ex nerazzurro parla anche del progetto della Superlega, che a suo avviso "non contribuisce a nulla" al calcio. "Se tre squadre vogliono giocare una Superlega, sono le benvenute. Continuo a pensare che sia una competizione che non contribuisce a nulla, solo a 10 o 15 squadre, distruggerebbe molto di ciò che è stato creato negli ultimi 75 anni. Continuo a pensare che abbiamo la migliore competizione per club, ovvero la 'Champions' e non vedo il motivo di una competizione come la Superlega solo per 15 squadre".

"La è una competizione aperta a chiunque per meriti sportivi e lo Sheriff è la dimostrazione che qualsiasi squadra in questa competizione, che è la migliore competizione per club al mondo, può vincere. È mia opinione e sensazione, in relazione al fatto che chiunque, con la qualità che ha dimostrato perché si è guadagnato il merito di giocare la Champions, può giocare contro Madrid, Barça, Milan e può batterli. Il Mondiale ogni due anni? Mi sembra che sia da pazzi e da gente che non pensa al bene del calcio. Non ha senso organizzare un Mondiale ogni due anni. In calendario abbiamo, un Mondiale ogni due anni, un Europeo ogni due anni, la fase di qualificazione... Per me è ridicolo proporre una competizione come questa in così poco tempo".