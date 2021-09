Figo: “Lo Sheriff? È il bello del calcio. Avere la possibilità di battere…”

l'ex giocatore nerazzurro commenta le due vittorie della rivelazione della Champions League

Lo Sheriff Tiraspol è la sorpresa di questa edizione della Champions League. La squadra moldava ha battuto all'esordio lo Shakhtar e poi il Real Madrid in trasferta. Due risultati eccezionali per una squadra semi sconosciuta e alla prima partecipazione in Champions. "E' una competizione che permette a tutti per merito sportivo di giocarsela. Dovrebbe essere così", ha detto Luis Figo sul club che sarà il prossimo avversario dell'Inter.