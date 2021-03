Filippini: “Pinamonti all’Inter ha perso un anno. Non è pronto per giocare lì”

Il commento dell'ex calciatore e ora allenatore sul giovane che ha trovato finora poco spazio in nerazzurro

L'ex centrocampista Antonio Filippini, oggi allenatore, ha parlato del calcio giovanile e dei vari profili del nostro campionato ai microfoni di TMW. A proposito di Pinamonti ha detto: "I vari Barella e compagnia ormai hanno grande esperienza, il problema è che Pinamonti, sempre rimanendo all'Inter, ha perso un anno giocando sì e no 90 minuti in tutto. Non è pronto per giocare nell'Inter, perché Lukaku e Lautaro sono più forti in questo momento. Ripeto: in Germania, e non dico per sentito dire, si allenano tanto di più di noi. Una volta le ore perse sotto coordinazione e attività motoria le recuperavamo tra oratorio e strada, oggi non più. Quando arrivano in prima squadra fanno davvero fatica a giocare perché non sono pronti".