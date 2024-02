Le parole dell'ex calciatore: "Il più forte di tutti che ho affrontato è Ronaldo il brasiliano, se lui era in forma era lui contro il resto della squadra"

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Antonio Filippini, ex calciatore, ha parlato così del calciatore migliore che ha affrontato in carriera: "Il più forte di tutti che ho affrontato è Ronaldo il brasiliano, se lui era in forma era lui contro il resto della squadra. Il più difficile affrontato nella mia posizione invece Nedved, davvero spigoloso e antipatico, nel senso positivo del termine".