Filippo Galli: “Inter, non mi aspettavo questa continuità. Milan? Peccato per…”

Filippo Galli, ex calciatore del Milan, è stato ospite oggi di Radio Deejay. Stuzzicato sul campionato di Serie A, ha parlato di quella che per lui è la sorpresa più di altre. Si trova in vetta e continua a marciar forte: è l'Inter di Simone Inzaghi.

Queste le parole dell'ex calciatore a proposito dei nerazzurri che saranno impegnati domani in casa contro il Frosinone nel posticipo della domenica: "L'Inter è forte e quadrata, ma non mi aspettavo questa continuità. Sta dimostrando di essere una squadra molto forte, peccato per le sconfitte del Milan che hanno messo in discussione tante cose.