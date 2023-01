CorSera – Il film sull’anti-Napoli potrebbe non essere mai girato. Lautaro unica certezza

"Il film sull’anti-Napoli di questo passo potrebbe non essere mai girato, ma nel casting per il ruolo di protagonista l’Inter aggancia la Juventus al terzo posto e si porta a un punto dal Milan secondo. Considerato che undici giorni fa la squadra di Inzaghi è stata la prima a fermare la corsa napoletana e che sarà l’ultima fra le tre a giocare la sfida di ritorno con gli spallettiani (21 maggio), per i nerazzurri ci sarebbe anche da essere soddisfatti, almeno nel conteggio di giornata", spiega il Corriere della Sera.

"La striminzita vittoria sul Verona però dura un lampo, il tempo di fotografare dopo tre minuti il nono gol di Lautaro con un rigore in movimento dopo una fuga dentro l’area di Mkhitaryan e una serie di rimpalli. L’argentino, a segno anche a Monza e in Coppa Italia contro il Parma, è l’unica luminosa certezza di questa Inter invernale (6 gol e 2 assist nelle ultime 8), che non ha sfruttato la scia tecnica ed emotiva del successo sul Napoli, forse nell’attesa di un’altra partita senza paracadute, mercoledì a Riad contro il Milan, per una Supercoppa che a questo punto pesa di più rispetto al suo valore", analizza il quotidiano.