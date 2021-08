Serie A, bene Sarri e Gasp: Lazio e Atalanta vincono a Empoli e Torino

Parte con una vittoria l'avventura di Sarri sulla panchina della Lazio. I biancocelesti, infatti, si impongono 3-1 sul campo dell'Empoli

Parte con una vittoria l'avventura di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. I biancocelesti, infatti, si impongono 3-1 sul campo dell'Empoli, in una gara vivace e più equilibrata di quanto dica il punteggio finale. Dopo il vantaggio dei padroni di casa, firmato Bandinelli dopo soli 4 minuti, la Lazio pareggia prima con Milinkovic-Savic, e poi passa in vantaggio con Manuel Lazzari. E' Ciro Immobile su rigore a chiudere i conti, anche se nella ripresa l'Empoli ha occasioni interessanti per rientrare in gara, inclusa una traversa di Bajrami.