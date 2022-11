Fioravanti: “Il mio amore per l’Inter nasce da bambino: Materazzi idolo”

Così il noto surfista: "Il mio amore per l'Inter nasce da bambino, quando mio zio mi portò allo stadio per la prima volta"

Alaïa Bay, la piscina di onde artificiali più importante d’Europa. Leonardo Fioravanti, con Javier Zanetti, Fabio Galante, i colori nerazzurri. E l'esclusiva tavola Inter X Bradley LF, la tavola nata dalla collaborazione tra tra Inter e Bradley Surfboards. Il "debutto" della tavola Bradley è avvenuto nel Wavegarden Cove di Sion dove Leonardo ha raccontato la sua passione per il surf, il suo tifo per l'Inter, i suoi sogni - anche di medaglia - e l'orgoglio nel rappresentare l'Italia in giro per il mondo.

“Il surf mi dà delle sensazioni speciali: ogni onda è diversa, ogni onda ha la sua caratteristica, ogni giorno sono di fronte a uno scenario differente. C'è però un'affinità con il calcio: lo spirito. Servono amore, passione, sacrificio per portare a casa il risultato. In giro per il mondo sono l'unico surfista italiano, è un onore e un piacere. Mi piace essere d'ispirazione per i ragazzi, per promuovere il surf anche in Italia. Umiltà, motivazione e consapevolezza sono le mie armi: per arrivare ad alti livelli bisogna lavorare duramente.

La mia tavola Bradley mi aiuta nelle prestazioni, l'innovazione è fondamentale per migliorarla costantemente. Le Olimpiadi sono per me un obiettivo importantissimo. Ho già partecipato a Tokyo dove non ho performato come avrei sperato. Nel 2024 arriverò con molta più esperienza, sento di avere la possibilità di portare a casa una medaglia. Il mio amore per l'Inter nasce da bambino, quando mio zio mi portò allo stadio per la prima volta. Il mio idolo è sempre stato Christian Vieri. Sono nato a Roma e cresciuto a Roma ma ho sempre tifato Inter, ho conosciuto da ragazzo Marco Materazzi, un altro idolo assoluto per me”.

