Fiorello: “Inter-Bayern esperienza indimenticabile arricchita da un aneddoto incredibile”

Dalle colonne di Sportweek, Fiorello ricorda così come ha vissuto la finale di Champions tra Inter-Bayern del 2010. “A Madrid fu un’esperienza indimenticabile, arricchita tra l’altro da un aneddoto incredibile. Succede che Sky, nell’invitarmi, mi propone di fare un collegamento prima della partita. Le istruzioni erano precise: “Tu vai nella solo dove ci sono i commentatori e fai un’intervista con loro”. E così faccio. Arrivato lì, chi ci trovo? La Champions! La coppa era proprio lì. Neanche il tempo di tenerla in mano che un signore, presumo un delegato della Uefa, mi urla in spagnolo: “Señor, por favor!”. Comunque ero riuscito a prendere la Champions in mano prima di Zanetti“.

(Sportweek)