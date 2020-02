Sanremo, Amadeus-Fiorello e l’occhio su Verona: “Stai tranquillo che Ronaldo…”

Era tardi, molto tardi. Perché il Festival di Sanremo quest’anno ha stupito anche così: ogni serata è durata fino a notte fonda. E Fiorello ed Amadeus erano sul palco ad intrattenere il pubblico dell’Ariston, in attesa di decretare il vincitore, quando è venuto fuori un siparietto nerazzurro tra i due.

Entrambi ovviamente tifano Inter e la notizia della sconfitta della Juventus contro il Verona era arrivata anche a loro. Fiorello ci ha messo un attimo ad improvvisare una battuta su quanto accaduto al Bentegodi e sulla partecipazione di Ronaldo alla kermesse della Rai: “Caro Amadeus – ha detto all’amico conduttore – sicuro Ronaldo non verrà più a Sanremo. Gli ha portato una sfiga…“. Grandi sorrisoni tra i due e in sala e speranze in attesa del derby.