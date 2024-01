Fiorentina, Biraghi ammonito in Supercoppa: salterà l’Inter in campionato

L'ex di turno non scenderà in campo contro i nerazzurri al Franchi in virtù del regolamento di Supercoppa

Cristiano Biraghi salterà Fiorentina-Inter. Il laterale mancino viola è stato ammonito nel corso del secondo tempo del match di Supercoppa con il Napoli a causa di un fallo su Mazzocchi. Già diffidato, Biraghi incapperà in un turno di stop al rientro in campionato. Questo a prescindere dal cammino della Fiorentina a Riad: in caso di vittoria sugli azzurri, in virtù del nuovo regolamento, Biraghi sarebbe comunque disponibile per la finale.