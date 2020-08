Fiorentina, Iachini punta su Biraghi: Dalbert torna all’Inter, no al rinnovo del prestito

L’esperienza con la maglia dell’Inter di Cristiano Biraghi è destinata a concludersi dopo una sola stagione: l’esterno mancino, arrivato a Milano la scorsa estate nell’ambito di uno scambio di prestiti con Dalbert, tornerà alla Fiorentina, con il tecnico Iachini che punta forte su di lui. Niente prolungamento degli accordi tra i due club, come srcive il Corriere dello Sport: “Il primo “acquisto” estivo della Fiorentina si chiama Cristiano Biraghi, perché poi l’affare in ballo con l’Inter dei prestiti incrociati si è risolta diversamente da come ipotizzato: Dalbert è rientrato a Milano e Biraghi ha fatto la strada inversa con destinazione nuovamente Firenze.

Con la soddisfazione proprio del tecnico marchigiano che ha avallato il rientro del laterale lombardo facendo sfoggio dell’abituale senso pratico, nonché di precise idee tattiche: Iachini recupera un calciatore comunque nel giro della Nazionale di Mancini, arricchito in esperienza e attitudine a giocare le partite che contano da una stagione disputata in una squadra arrivata seconda in campionato e in finale di Europa League, totalizzando complessivamente 37 partite tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e appunto Europa League con 3 gol e 7 assist all’attivo“.