Fiorentina, Biraghi: “Non va bene perdere così. Ci vuole equilibrio, niente drammi”

Cristiano Biraghi, difensore e capitano della Fiorentina, ha parlato in mix zone al termine del match perso contro l'Inter: "Non va bene perdere così, purtroppo è successo. Dobbiamo archiviarla il prima possibile. Dispiace per noi e per i tifosi. Ora si riparte come abbiamo sempre fatto dopo una sconfitta: con grande voglia di lavorare, entusiasmo, far integrare i nuovi, ricaricare le pile. Ci vuole equilibrio: non dobbiamo festeggiare dopo le vittorie, come non bisogna demoralizzarci troppo dopo le sconfitte.La stagione è lunga, siamo all'inizio, abbiamo vinto il preliminare, abbiamo perso contro una squadra che è arrivata in finale di Chapions League. Un attimo di calma, niente drammi".