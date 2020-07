Inter, turnover massiccio con la Fiorentina: riposa Brozovic? GdS: “E Gagliardini…”

Come annunciato da Conte, contro la Fiorentina ci sarà ampio turnover: secondo La Gazzetta dello Sport, Lautaro farà spazio a Lukaku mentre Eriksen tornerà sulla trequarti. Il belga e il danese, però, non saranno gli unici avvicendamenti: Conte infatti è intenzionato a rilanciare dall’inizio D’Ambrosio e Godin, al posto di Skriniar e Bastoni. “Fasce confermate con Candreva e Young, il dubbio che si porta dietro Conte è in mezzo al campo. Brozovic viaggia verso un turno di riposo: Barella, Borja Valero e Gagliardini si giocano due posti, favoriti i primi due. Ancora out Sensi: l’obiettivo è farlo rientrare in campo per qualche minuto con l’Atalanta in vista del Getafe”, chiosa La Gazzetta dello Sport.