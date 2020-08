Fiorentina, Commisso: “Ho speso 350 mln, di più solo Suning o Mister Li”

”Nessun presidente al primo anno ha speso e fatto meglio di me, ne’ Percassi, Saputo o Lotito, ne’ Cairo o i Della Valle”. Cosi’ Rocco Commisso commentando in diretta dagli Stati Uniti sui canali ufficiali della Fiorentina la sua stagione d’esordio nel calcio italiano.

”Ho sentito tante critiche invece io considero il 10 posto in classifica un successone anche per le tante difficolta’ avute compreso il virus che ha colpito squadra e allenatore – ha proseguito il patron viola – Quanto ai soldi ho speso ‘cash’ 200 milioni cui vanno aggiunti gli 80 per il mercato invernale e i 70 destinati al progetto del centro sportivo a Bagno a Ripoli che pero’, se dovessero continuare a metterci freni, potrei decidere di non portare avanti e mollare tutto anche se la Soprintendenza parlando di settembre e’ stata incoraggiante. In tutto fanno 350 milioni, forse Mister Li nel Milan o solo Suning hanno speso di piu”.