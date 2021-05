Fiorentina, Commisso: “Vlahovic? Vogliamo tenerlo, ma bisogna accontentarlo”

Il presidente viola ha parlato del futuro dell'attaccante serbo, una delle rivelazioni del campionato con 21 reti realizzate

Dusan Vlahovic è senza ombra di dubbio una delle rivelazioni del campionato: l'attaccante della Fiorentina, classe 2000, è definitivamente esploso, mettendo a segno ben 21 reti in campionato e affermandosi come uno dei giovani bomber più promettenti dell'intero panorama internazionale. Rocco Commiso, presidente del club viola, ha parlato del futuro del serbo dal cantiere per la costruzione del Viola Park: "Vlahovic? L'intenzione è di tenerlo, perché ripeterlo? Bisogna fare un'operazione con lui, con il procuratore, e accontentarlo".