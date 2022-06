Fiorentina, primi contatti con Grillitsch: era nel mirino anche dell’Inter

Il centrocampista austriaco, libero a parametro zero dall'Hoffenheim, potrebbe proseguire la sua carriera in Italia

Tra i calciatori svincolati più interessanti del panorama internazionale c'è Florian Grillitsch: il centrocampista austriaco non ha rinnovato il suo contratto con l'Hoffenheim, ed è ora libero di cercare una nuova sistemazione a parametro zero. Il suo futuro potrebbe essere in Italia: dopo le voci sull'interesse dell'Inter dei mesi scorsi, secondo Sportitalia sarebbe la Fiorentina l'ultima società ad avere contatti con l'entourage del giocatore.