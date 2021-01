Decide Vlahovic: la Fiorentina batte il Cagliari 1-0, rossoblù in piena crisi

Dopo una partita molto tosta e combattuta su ogni palla e ogni contrasto, la Fiorentina di Cesare Prandelli ritrova la vittoria al Franchi contro il Cagliari. Eppure, nel corso del primo tempo, i rossoblù erano andati a un passo dal vantaggio con Joao Pedro, incapace però di trasformare il rigore assegnato dall’arbitro al 37′.

Nella ripresa, la partita resta molto spigolosa, con poche emozioni. Il gol vittoria arriva al 72′ grazie a Vlahovic. Con questi tre punti, la viola balza a quota 18, a +6 dalla zona calda, mentre il Cagliari di Di Francesco, senza vittorie ormai da 10 partite, resta invischiato nella lotta per non retrocedere a quota 14 e in piena crisi.