Fiorentina, Iachini: “Arbitri? Siamo tornati indietro. Per evitare i “ma” bisogna togliere…”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato così del momento degli arbitri in merito alle ultime polemiche: “Ne abbiamo parlato tante volte, ci sono alcuni particolari che poi decidono le partite. Anche un’ammonizione può cambiare una sfida, mi è successo di dover cambiare un giocatore per un giallo. Fanno chiaramente differenza le decisioni degli arbitri. Io non voglio accomodare nessuno, però dobbiamo ragionare in maniera positiva pensando che gli arbitri sbaglino in buona fede.

Abbiamo un designatore molto bravo, lo so perché ho visto come lavorano. L’unico pensiero che possiamo avere è che tutti possono sbagliare e dobbiamo essere ottimisti. Anche se con il VAR mi aspetto che si vada ad aiutare gli arbitri e prendere le decisioni giuste: oggi è tornata la discrezione e questo non lo capisco, troviamo una linea comune. Caceres a Milano, Milenkovic con il Genoa… Perché non sono andati a vederle? È tornato un elemento di discrezionalità che ci ha fatto tornare indietro: per evitare i sì, i ma o gli alibi bisogna togliere la discrezionalità. Io non ho espresso il mio parere ma secondo me siamo tornati indietro”.