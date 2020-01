Sarà la Fiorentina l’avversaria dell’Inter ai quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di Iachini al Franchi ha battuto l’Atalanta per 2-1. Viola in vantaggio dopo 10 minuti grazie a Cutrone servito da Dalbert. Nella ripresa i bergamaschi trovano il pareggio con Ilicic. Nonostante l’uomo in meno (espulso Pezzella), la Viola trova il gol del definitivo 2-1 con Lirola. Inter-Fiorentina andrà in scena mercoledì 29 gennaio su Rai Uno alle ore 20:45.