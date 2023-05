La Coppa Italia va all’Inter, Perisic festeggia sui social

C'era nella semifinale di ritorno col Milan, quando l'Inter si è conquistata la finale di Champions League contro il Manchester City. Ed era davanti alla tv questa sera quando ha visto la formazione nerazzurra alzare al cielo la Coppa Italia, la seconda consecutiva, dopo la vittoria sulla Fiorentina. Ivan Perisic c'era nella scorsa stagione ma anche se ha lasciato Milano per trasferirsi al Tottenham non perde occasione per mostrarsi ancora vicino alla sua ex squadra.