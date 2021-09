Fiorentina-Inter 1-3, sondaggio sul migliore in campo: i candidati proposti

I nerazzurri vincono a Firenze grazie ai gol di Darmian, Dzeko e Perisic: ai tifosi il compito di scegliere il migliore

Contro la Fiorentina l'Inter ha ottenuto la vittoria numero 1500 della sua storia in Serie A, 3 punti inseguiti con tutte le forze e ottenuti in rimonta al Franchi grazie ai gol di Darmian, Dzeko e Perisic . Un successo che permette alla squadra di Inzaghi di salire a quota 13 punti dopo 5 giornate di campionato con un bilancio di 18 gol fatti e 5 subiti.

Dzeko | Con il gol che ha segnato il vantaggio contro la Fiorentina è arrivato a quota 4 reti in 5 giornate di Serie A: una prestazione importante, sotto porta e per le giocate in appoggio ai compagni.

Brozovic | Giocate, corse, idee: ha aiutato la squadra ad uscire da un momento non facile e regalato spunti da rivedere come l'apertura per Vecino in occasione del 3-1.