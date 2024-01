Fiorentina-Inter, nerazzurri favoriti per i bookie: le quote della sfida

Con il morale a mille per aver vinto la terza Supercoppa italiana di seguito, l’Inter si rituffa in campionato con una trasferta da sempre, nonostante gli ultimi risultati, molto insidiosa. Domenica prossima il calendario della ventiduesima giornata la obbliga a far visita ad una Fiorentina anch’essa rientrata da Riyad ma con le mani vuote e con una pesante sconfitta da riscattare, il 3 a 0 rimediato in semifinale contro il Napoli. Sarà il big match della giornata, alla pari di Lazio – Napoli, in campo sempre domenica ma alle 18, le altre due formazioni impegnate in Arabia Saudita e rientrate solo con un carico aspettative disattese.