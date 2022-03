EDICOLA / CdS: “L’Inter non c’è più. 7 punti in 7 gare. Milan a+6”

La prima pagina del quotidiano sportivo dopo la vittoria dei rossoneri sul Cagliari e il pari dei nerazzurri contro la Fiorentina

Il titolo del Corriere dello Sport è eloquente e parla del pari con la Fiorentina: "L'Inter non c'è più. Pari con la viola, sette punti in sette gare. Inzaghi: «Io il primo responsabile» Pioli si porta a +6 dai nerazzurri. E Spalletti resta in scia con Osimhen". Così si parla sul quotidiano della frenata interista in campionato.