Fiorentina-Inter, silenzi polemici e tanta tensione in casa viola. Il club infastidito…

La Fiorentina si approccia alla partita con l’Inter con un silenzio polemico. Come riporta il Corriere Fiorentina, è questa la scelta anche a livello comunicativo della società che ha proclamato un mezzo silenzio stampa. Nessuna conferenza della vigilia ma solo qualche battuta di Italiano al canale ufficiale del club viola. "Una scelta inusuale e avvenuta in passato solo in caso di tre partite settimanali. Stavolta invece quella della Fiorentina è una scelta politica comunicata peraltro informalmente e senza fornire spiegazioni ufficiali. Secondo quello che emerge il club sarebbe infastidito dal clima di tensione intorno alla squadra e dalle critiche ritenute eccessive", si legge sul quotidiano.

"Scelta lecita, per carità, e (secondo il club) anche in linea con quelle di altri. La stesso Inzaghi, ieri, ha parlato solo ai microfoni di Inter Tv. Con qualche differenza però. Soprattutto perché i nerazzurri sono al centro di mille voci sulla possibile cessione del club e, per questo, si è preferito evitare che il tecnico venisse tempestato di domande che non riguardassero il campo. Senza parlare di come l’Inter ha gestito la sua, di crisi. È vero, in qualche occasione Inzaghi è rimasto in silenzio, ma in quei giorni è stato Marotta a metterci voce e faccia. A Firenze invece, dopo le sconfitte, Italiano è (quasi) sempre l’unico a parlare. Coraggio, cattiveria e massima attenzione. Questo ha chiesto Italiano ai suoi".