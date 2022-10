Inter ti serve un filotto, Lautaro guida la rimonta. Inzaghi si fida del Toro: ora è leader

Il tecnico punta ancora sull'attaccante argentino in attesa del rientro di Lukaku e spera di dare continuità al momento positivo

Andrea Della Sala

Vincere a Firenze per dare continuità e poi testa alla Champions League per centrare la qualificazione agli ottavi di finale. È una settimana importante per l'Inter di Inzaghi.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport "Serve un filotto. Un filotto dell’Inter e uno di Lautaro. E sì che le cose spesso coincidono. Il Toro viene da due gol consecutivi, dopo un’astinenza durata poco meno di due mesi. Gli capita spesso, di andare a strappi. Ora l’argentino è dentro un allungo che, fossimo al Giro d’Italia, lo definiremmo potenzialmente decisivo. Sembra di rivedere quanto accaduto la scorsa stagione, quando Lautaro - limitandosi al solo campionato - segnò 5 gol in 6 gare tra la 2a e la 7a giornata, poi 5 in altrettante partite tra la 13a e la 18a, infine altri 5 in 6 match tra la 33a e la 37a. Il ferro è caldo, Inzaghi vuole batterlo".

"E per la verità non potrebbe fare altrimenti, visto che Lukaku è disperso. E visto pure che lo stesso argentino ha ormai vestito i panni del leader, anche in termini di spogliatoio. Lautaro trascina i compagni. L’ha fatto in campo, pur non segnando, raramente sbagliando la prestazione. Lo fa oltremodo anche con le parole", spiega il quotidiano.