Intervenuto ai microfoni di FirenzeViola, Guglielmo Stendardo, ex difensore, ha parlato così in vista della sfida di domani pomeriggio di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter: “Penso che la Fiorentina dopo la vittoria col Cagliari e ovviamente quella di Torino abbia il dovere di ritrovare entusiasmo. L’Inter? I nerazzurri danno motivazione, inoltre la Coppa Italia può mettere in evidenza chi gioca meno. Per questo penso che vedremo una Fiorentina determinata”.