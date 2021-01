Fiorentina-Inter, Conte punta su Eriksen? Pronto trio inedito con un altro grande ritorno

Prima della Juventus, la Coppa Italia. L’Inter di Antonio Conte è attesa al Franchi dalla Fiorentina di Cesare Prandelli. Vietato snobbare l’impegno, anche se il prossimo incontro con i bianconeri impone all’allenatore nerazzurro un moderato turnover.

Per esempio a centrocampo, dove, secondo Tuttosport, potrebbe essere schierato un trio inedito:

“Qualche giocatore, per assenza di alternative, però, dovrà giocare, tipo Skriniar, Hakimi e probabilmente Brozovic, a meno che Conte non vari un trio inedito a metà campo formato da Sensi, Gagliardini ed Eriksen (Vecino in panchina?). In difesa spazio a Ranocchia e Kolarov; Sanchez in avanti con Lautaro; Perisic a sinistra“.

