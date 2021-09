Cds – Fiorentina-Inter, Correa al massimo in panchina. 2 rientri nei titolari

La probabile formazione in vista della gara di domani sera del Franchi contro la Fiorentina

In casa Inter è già vigilia: i nerazzurri domani saranno infatti ospiti della Fiorentina al Franchi in una sfida molto complicata e affascinante. Queste le ultime di formazione dal Corriere dello Sport: "Correa e Vidal hanno svolto un programma differenziato e restano in dubbio per il match con la Fiorentina di domani. Pur in miglioramento, infatti, dopo il grande spavento di sabato, l’argentino continua ad avvertire dolore per la contusione rimediata al bacino. Gli accertamenti a cui si è sottoposto mentre il match con il Bologna era ancora in svolgimento hanno escluso fratture. E’ chiaro, però, che la botta al momento ancora la condiziona. E non è il caso di affrontare il rischio che, correndo male, l’attaccante possa incorrere in qualche scompenso a livello muscolare. Oggi verrà fatto un nuovo punto della situazione.