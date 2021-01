Fiorentina-Inter non cambia data. GdS: “Possibilità quasi nulle che si possa giocare sabato”

L’Inter scenderà in campo questa sera contro il Benevento, salvo poi giocare martedì (con la Juventus) in Coppa Italia, venerdì a Firenze contro la Fiorentina e poi ancora il martedì successivo contro i bianconeri nella semifinale di ritorno. Si è parlato della possibilità che il match con la Fiorentina potesse essere spostato – la Juve, nel prossimo weekend, giocherà di sabato – ma, per La Gazzetta dello Sport, non ci sono grandi possibilità:

“«Non capisco perché non si possa disputare sabato», ha detto Conte. Sabato come la Juventus, che dunque avrà un giorno in più per recuperare dalla semifinale di andata. Conte avrebbe preferito pari opportunità, anche se, per la verità, in vista del ritorno di Coppa sarà lui a beneficiare di un giorno in più rispetto a Pirlo. In questo senso, va registrato come siano da considerare praticamente nulle le possibilità reali di uno spostamento del match di Firenze a sabato: il calendario, fissato già a dicembre, resterà così com’è”.