E’ Achraf Hakimi una delle scelte di Antonio Conte per il forcing finale nella gara di Coppa Italia contro la Fiorentina. A fare posto al talentuoso esterno marocchino è stato Ashley Young, che ha cominciato la partita sulla fascia destra. In merito a questa sostituzione, Paolo Ziliani, giornalista, ha scritto sarcasticamente su Twitter: “Hakimi al posto di Young è come bere Brunello di Montalcino dopo il Tavernello”.