LIVE, Fiorentina-Inter 0-0: Eriksen, un chance da sfruttare al meglio. Out Sensi

FIRENZE – Ottavi di finale in gara e secca e possibile derby ai quarti di finale. L’Inter deve centrare ad ogni costo il passaggio del turno in Coppa Italia che la vedrà impegnata contro la Fiorentina al Franchi. Conte cambia in ogni reparto dando minuti ai giocatori meno utilizzati e tra questi non si può non notare Eriksen. Il danese ha la sua occasione, impiegato da vertice basso di centrocampo – al posto di Brozovic – dovrà convincere Antonio Conte e guadagnarsi la fiducia che tutti i tifosi nerazzurri ripongono in lui. In difesa tornano Ranocchia e Kolarov con Skriniar. Spazio a Sensi a centrocampo insieme a Gagliardini mentre in attacco ci sarà Lautaro con Sanchez

QUESTE LE FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (3-4-2-1): 1 Terracciano; 4 Milenkovic, 2 Martinez Quarta, 98 Igor; 22 Caceres, 6 Borja Valero, 34 Amrabat, 3 Biraghi; 10 Castrovilli, 92 Eysseric; 11 Kouame.

A disposizione: 33 Brancolini, 69 Dragowski, 5 Bonaventura, 8 Duncan, 9 Vlahovic, 20 Pezzella, 23 Venuti, 27 Barreca, 28 Montiel, 29 Krastev, 32 Dalle Mura, 77 Callejon.

Allenatore: Cesare Prandelli.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 13 Ranocchia, 11 Kolarov; 15 Young, 5 Gagliardini, 24 Eriksen, 22 Vidal, 14 Perisic; 7 Sanchez, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 2 Hakimi, 6 de Vrij, 9 Lukaku, 23 Barella, 77 Brozovic, 95 Bastoni.

Allenatore: Antonio Conte.

Arbitro: Massa.

Assistenti: Vecchi, Di Iorio.

Quarto Uomo: Prontera.

VAR: Aureliano.

Assistente VAR: Costanzo.