Fiorentina, Italiano: “Gara toppata, colpa mia per alcune scelte. La Coppa non è alibi”

"Dopo il primo gol non siamo più riusciti a reagire, non abbiamo più fatto niente di quello che volevamo e siamo un po' spariti dalla partita. Siamo spariti sia a livello fisico che mentale. Oggi abbiamo dimostrato, al di là dei miei ideali e dei miei principi, che chi non sta al cento per cento non può mettere piede in campo. Ho voluto pensarla diversamente, ho voluto premiare chi avesse grande entusiasmo. Invece in questa categoria devi essere al cento per cento. Mi assumo tantissima responsabilità: mi è successo poche volte di mandare in campo chi non stesse al cento per cento e oggi ho sbagliato io. Oggi è una partita negativa, la archiviamo e sappiamo che non è questa la Fiorentina".