Fiorentina-Inter, retroscena a fine gara: “Italiano è andato da Milenkovic e…”

A Firenze ancora non hanno digerito l'arbitraggio di Valeri in Fiorentina-Inter. L'edizione odierna di Tuttosport, però, racconta un retroscena accaduto al termine della gara tra Italiano e Milenkovic :

"Va sottolineato come, prima di rivedere le immagini in tv, Italiano abbia duramente redarguito il centrale all’uscita dal campo, in quanto reo di essere andato troppo “morbido” sull’avversario"