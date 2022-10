Pieri: “Dimarco da rosso. Dzeko-Milenkovic? Prima Jovic spinge Acerbi, stesso metro”

La moviola dell'ex arbitro: "Io sottolineo come Rocchi abbia chiesto agli arbitri di aumentare il flusso del gioco e diminuire i fischi"

Intervenuto negli studi di 90° Minuto, Tiziano Pieri , ex arbitro, ha raccontato così gli episodi arbitrali più rilevanti di Fiorentina-Inter : "Rigore Fiorentina? Le immagini evidenziano un'entrata in ritardo di Dimarco: piede a martello sul ginocchio di Bonaventura, poteva fargli molto male. Questo è un grave fallo di gioco e andava sanzionato col rosso.

Un altro episodio dubbio è lo scontro Milenkovic-Dzeko nel finale: io sottolineo come Rocchi abbia chiesto agli arbitri di aumentare il flusso del gioco e diminuire i fischi. E questo metro di Valeri è molto in linea. Ma nella stessa gara ci sono episodi simili: c'è uno scontro tra Jovic e Acerbi nella stessa azione, è simile e fa capire il metro di giudizio. C'è una spinta netta e Valeri lascia giocare. Sul gol del 3-3 c'è un abbraccio tra Jovic e De Vrij, Valeri non fischia e Jovic segna: Valeri ha utilizzato lo stesso metro".