Fiorentina su Sensi? Italiano: “Il regista è fondamentale. Vedremo il da farsi”

Le parole del nuovo tecnico della Viola: "Con la società l'idea è chiara. Dobbiamo valutare la rosa che c'è già. Poi dopo un paio di settimane faremo il punto"

Intervenuto in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione con la Fiorentina, Vincenzo Italiano ha parlato così del mercato Viola, con la società che vigila sul centrocampista dell'Inter Stefano Sensi: "Con la società l'idea è chiara. Dobbiamo valutare la rosa che c'è già. Poi dopo un paio di settimane faremo il punto della situazione con la società. Prima bisogna conoscere non solo tecnicamente ma anche caratterialmente i ragazzi. Per me la Fiorentina è già una squadra di livello anche se si può sempre migliorare. Aspettiamo prima le valutazioni che faremo in ritiro".