Serie A – Super Castrovilli, la Fiorentina batte lo Spezia 3-0

Finisce 3-0 l'anticipo della 23° giornata di Serie A per la Fiorentina contro lo Spezia: i viola tornano alla vittoria

La Fiorentina batte 3-0 lo Spezia nell'anticipo della 23° giornata di Serie A e interrompe un momento di crisi con un solo successo nelle ultime cinque. A sbloccare il punteggio in avvio di secondo tempo ci pensa Vlahovic che trova il nono gol in campionato su assist di Castrovilli prima che lo stesso ex Bari e Cremonese si metta in proprio e firmi il 2-0 al 65'.