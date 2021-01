Fiorentina, Venuti: “Sconfitta che brucia, abbiamo messo in difficoltà l’Inter”

Lorenzo Venuti, difensore della Fiorentina, ha commentato la sconfitta contro l’Inter arrivata solamente all’ultimo minuto del secondo tempo supplementare: “La sconfitta brucia molto, non un po’. Bisogna guardare però ai lati positivi, c’è stata una grande prestazione contro una grande squadra come l’Inter. Ce la siamo giocata a viso aperto, a volte soffrendo, come è normale che succeda quando affronti certe compagini, altre attaccando. Se abbiamo messo in difficoltà l’Inter perdendo solo all’ultimo minuto significa che dei progressi ci sono“.