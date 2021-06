Cagliari, Firicano: “Nandez? Qualche elemento partirà. Nainggolan? Vediamo se…”

Le parole dell'ex calciatore: "Il Cagliari aveva un potenziale superiore rispetto a questo emerso. E infatti nell'ultima parte di stagione il rendimento è stato più in linea con la rosa"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Aldo Firicano, ex calciatore, ha parlato così della stagione disputata dal Cagliari: "Aveva un potenziale superiore rispetto a questo emerso. E infatti nell'ultima parte di stagione il rendimento è stato più in linea con la rosa della squadra: non so il mercato cosa porterà in entrata e in uscita ma anche con un programma conservativo il Caglia resta forte e non da salvezza. Nandez via? Qualche elemento può partire ma ne arriveranno altri. Vediamo se Nainggolan resta ma già così la rosa è competitiva per non soffrire".