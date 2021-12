Sky – Mourinho sente tanto questo contatto con l’Inter. E Dzeko sarà fischiato

Assogna ha raccontato a Skysport l'ambiente giallorosso in attesa della gara che si giocherà all'Olimpico contro i nerazzurri

Mourinho , dicono da Roma, sente molto l'incrocio con l'Inter. Forse una testimonianza di quanto sia importante questa gara per lui era arrivata già dal fatto che il tecnico non ha tenuto la conferenza stampa della vigilia. Si aspettava qualche sua scintilla, dato che qualche stoccatina alla società nerazzurra (cambiata da quando c'era lui a Milano) l'aveva rifilata nel momento del suo arrivo nella capitale.

"Sente molto questo contatto con i colori nerazzurri. Ieri la scelta di non parlare in conferenza stampa, per una serie di motivi. Ma la scelta dimostra che l'allenatore sente moltissimo questo momento", ha spiegato Paolo Assogna, inviato di Skysport a seguito della Roma.

Non sarà l'unico incontro tra ex perché Zaniolo è passato all'Inter. E Dzekoera della Roma, è stato attaccante giallorosso e anche capitano, in alcuni momenti, per sei anni. "Nonostante sei stagioni e 119 gol - ha rivelato il giornalista - nell'ambiente c'è un rumor, il bosniaco verrà fischiato, è un peccato. Perché ha dato tanto ai colori della Roma".