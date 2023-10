Palmeri: “Fischietti civili e sacrosanti. Vietandoli aumenti un altro rischio”

Tancredi Palmeri, nel suo editoriale per sportitalia.com, ha parlato della questione fischietti a San Siro in occasione di Inter-Roma di domani: "Scegliere di manifestare il proprio dissenso allo stadio, nei confini della civiltà, è sacrosanto. [...] I 50mila fischietti scelti dalla Curva Nord interista per accogliere il ritorno del ‘grande traditore’ (dal punto di vista interista) Lukaku sono sacrosanti. Attenzione, nota molto bene, e per essere sicuro che il messaggio non sia traviato lo riporto in maiuscolo a scanso di equivoci: NON STO DICENDO CHE SIA GIUSTO FISCHIARE LUKAKU. Ovviamente no. Ma qualora la tifoseria interista voglia esprimere la propria critica e protesta - e mi sembra piuttosto evidente che lo voglia, come molto normalmente fa qualsiasi tifoseria nei confronti di un ex che ha lasciato amaramente, figuriamoci poi con la giravolta storica operata da Lukaku - ecco che farlo attraverso i 50mila fischietti è la cosa davvero più civile che sia. Nessun ‘figlio di’ o similari. E soprattutto, che è inutile negarcelo è il rischio più grande, un escamotage utile anche a evitare il rischio che qualcuno si permetta di pronunciare cori razzistici.