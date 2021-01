Cds: “Inter, flessione in attacco. Pausa inedita per Lukaku, ma preoccupa di più…”

Una pausa troppo lunga che la squadra sta cominciando a risentire. Lautaro Martinez e Romelu Lukaku non vanno in rete con l’Inter dal 3 gennaio: troppo per una coppia prolifica e importante come quella nerazzurra. Spiega infatti il Corriere dello Sport: “Domani c’è un derby con tre precedenti a segno per Lukaku. Se non altro, la sequenza può allungarsi. Ma stride questa fase, dalla goleada col Crotone in poi, di mancata lucidità. In parallelo allo stop nerazzurro dopo otto vittorie di fila in campionato. Una flessione che chiama in causa la coppia-gol capace l’anno scorso di andare a bersaglio ben 55 volte. Lukaku e Lautaro Martinez, insieme, fanno il tandem più presente del campionato in zona-gol: 97 conclusioni in due, 57 per l’argentino (che ha centrato 26 volte la porta) e 40 per il belga (che ha tirato nello specchio in 25 casi).

Insomma, presenza troppo discreta in proporzione a quanto realizzato, che non accompagna le ambizioni da scudetto dell’Inter. Coppia in stand-by, i numeri evidenziano il problema. La pausa di Lukaku è un inedito, il letargo di Lautaro preoccupa di più: il Toro ha segnato appena due volte – la tripletta col Crotone e la trasferta di Verona – nelle ultime quindici partite, coppe comprese. Distribuendo talvolta errori macroscopici al momento del dunque. Una serie di passaggi a vuoto, discontinuità pura inserita nel bagaglio di un bomber che chiede un rinnovo contrattuale da 7,5 milioni a stagione. L’inizio di questo torneo, e pure del 2021, prometteva molto altro. Lautaro Martinez si è fermato, come detto, a nove gol in campionato, la doppia cifra deve attendere mentre il derby di domani sera è già un bivio anche per la Coppa Italia. I segnali negativi vanno messi da parte”.