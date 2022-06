Focolari: “Dybala? Ho notizie diverse. Ecco quello che mi dicono. Con Marotta…”

Intervenuto sulle frequenze di Radioradio, Furio Focolari ha parlato del futuro di Paulo Dybala. Il giornalista fa il punto sulla trattativa con l'Inter: "Ho notizie diverse. So che Dybala è a Miami, che si diverte ed è molto tranquillo per cui tutti questi problemi che fanno in Italia non esistono. E’ permesso a tutti di entrare nella trattativa Dybala, le porte sono aperte. Il rapporto che c’è tra Marotta e Dybala è speciale, a me dicono che il problema non sussiste perché l’ex Juventus ha avuto delle rassicurazioni dal direttore generale dell’Inter".