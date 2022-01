Focolari: “Luiz Felipe non andrà alla Roma. Qui è diverso rispetto a Inter e Milan”

Così il giornalista: "Chi vive a Formello per 5-6 anni difficilmente va dall’altra parte, così come vale lo stesso a Trigoria. Non è come Inter e Milan, è diverso"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Furio Focolari, giornalista, ha parlato così del futuro di Luiz Felipe, accostato nelle ultime ore alla Roma: "Sono quasi convinto di dire che Luiz Felipe non andrà alla Roma. Chi vive a Formello per 5-6 anni difficilmente va dall’altra parte, così come vale lo stesso a Trigoria. Non è come Inter e Milan, è diverso. Conosco lo spirito dei ragazzi a Formello, quindi non ci credo che accada. Nella Roma Luiz Felipe farebbe il titolare insieme a Smalling e Mancini in una difesa a tre. La Lazio gli offre 2 milioni, la Roma 2,5 ma lui alla Roma non va".